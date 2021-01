Gf Vip: Giulia e Pierpaolo contro tutti. Pretelli incontra il fratello, piange di rabbia e chiede di uscire

La coppia del Gf Vip 5 è stata la protagonista dell'inizio della 33esima puntata. Come ogni settimana dall'inizio del loro legame Pierpaolo e Giulia hanno affrontato i commenti di coinquilini, ex coinquilini e parenti. Nonostante Pierpaolo avesse chiesto alla sua famiglia di non fare commenti, rilasciare interviste e di non partecipare a programmi ciò non è accaduto.

Giulia e Pierpaolo: i commenti di Mello e Zorzi

Mello e Zorzi sono poco convinti dei sentimenti di Pierpaolo, secondo loro l'unico vero colpo di fulmine è stato con Elisabetta Gregoraci e che solo con lei mostrasse il vero trasporto. "Non ho niente contro Giulia - ha spiegato Dayane -, la vedo molto presa ma lui non è come era con Elisabetta, vedo una cosa diversa. Giulia ha vissuto qualcosa con Pierpaolo, ma ha tirato in ballo tutti noi. Anche a tavola, si parla solo di voi è normale che poi noi parliamo e diciamo la nostra".

"Io non rimango male se parlate di noi, ma quando manca il rispetto sì. Io sono sicura della persona che ho davanti. Anzi, all'inizio ero partita con un'altra idea, ma al cuor non si comanda".

Dello stesso avviso Pierpaolo che ha commentato così il confronto tra il Giulia e Elisabetta: "Visto il mio trascorso con Elisabetta, penso che a livello di gioco e strategia, la cosa più facile per me sarebbe stata evitare Giulia e rimanere sul percorso Elisabetta. Io sono andato contro anche al parere della mia famiglia, credo nel rapporto che ho con Giulia. Dayane quando dici che avevo la lingua di fuori come un cagnolino per Elisabetta, è una cosa poco carina perché non hai rispettato il mio ruolo di papà. Quindi modera i termini visto che sei una mamma. Ho vissuto quella cosa con Elisabetta, ho provato un colpo di fulmine che non è stato ricambiato. Ho sofferto ma è finita lì, tu non lo noti. Ora sto bene e sono felice. Sono due emozioni totalmente diverse".

"Io non sono contro la coppia, sono scettico riguardo al percorso di Pierpaolo e all'approccio con Giulia - ha spiegato in diretta Tommaso Zorzi -. Qui fa comodo trovare una persona così e non ti soffermi sulle sfumature, è un grande passatempo. Cosa non mi piace di loro? Quello che ho detto, credo sia più un modo per passare il tempo che non un'attenzione effettiva. Mi sembra una storia da teenager". Giulia Salemi ha assicurato che non è così e anche Pierpaolo Pretelli ha difeso la loro relazione. Antonella Elia ha difeso la coppia: "Tommaso ce l'hai con Giulia e Pierpaolo perché? Tu stesso hai cercato di vivere una storiella con Francesco e poi con Zenga, se ci fosse stato. Saranno cavolacci loro o dobbiamo stare noi a sindacare?". Tommaso Zorzi ha concluso:

"Io esprimo i miei pareri anche se sono poco comodi, perché Giulia è mia amica, anche se non la mia migliore amica".

Il fratello di Pierpaolo, Giulio, al Gf Vip

Dopo le tensioni delle scorse settimane e dopo aver incontrato la madre, Pierpaolo ha incontrato il fratello Giulio. "Sono state fraintese le cose. Devi sapere che sei al GF per cui i giornalisti chiamano. Io ho detto A e hanno scritto B. Noi stiamo subendo degli attacchi per tutto quello che è successo a Capodanno. Non abbiamo dato preferenze, non è vero che abbiamo detto che Giulia non ci piace. Per questo sono qui" ha chiarito Giulio appena ha visto Pier.

Ma Signorini rettifica subito: "La scusa che i giornalisti si inventano le interviste te la puoi tenere anche a casa perché sono balle le tue. Ti ho visto nei salotti televisivi, devi dire la verità". "Sono molto deluso. Sai cosa ho fatto per entrare qua e il lavoro che facevo prima. Sono deluso: vi avevo chiesto di non rilasciare interviste e non andare nei programmi televisivi. Capisci che mi stai mettendo in difficoltà?" ha replicato sconfortato Pretelli.

Dopo l'ennesima discussione Pier ha iniziato a piangere e a dire di voler lasciare la casa del Gf, vedendo il fratello così anche Giulio ha iniziato a piangere e a ripetere di essere stato frainteso, ma anche qui Alfonso ha ribadito il concetto: "Devi dire davanti a Giulia quello che dici nei salotti televisivi!".

I due si sono salutati, Giulio ha promesso di rispettare il silenzio tanto richiesto da Pier.

Alfonso e il regalo alla coppia

Signorini ha deciso di coccolare i due fidanzatini con un regalo: una foto (proprio come quella di Eligreg e Pier) che li ritrae mentre si baciano. Questa volta a lasciare la dedica è stato Pretelli che ha scritto "Sei speciale".