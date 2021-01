Gf Vip, Pretelli parla con la madre di Giulia Salemi: "La nostra storia continuerà fuori"

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tornano al centro dell'attenzione. La loro storia ha fatto discutere molto fuori dalla Casa in particolare per i commenti della famiglia Pretelli che sembrava non apprezzare il legame tra i due. Pierpaolo aveva chiesto più di una volta ai suoi parenti di non commentare il suo percorso nel reality, ma ciò non è avvenuto e l'ex velino non ha avuto problemi a dire che era rimasto molto deluso. Alfonso Signorini per questo motivo ha deciso di far incontrare di nuovo Giulia Salemi e Giulio Pretelli e Pierpaolo, la madre e Giulia.

Giulia incontra Giulio

Il primo incontro, pensato da Alfonso per stemperare la situazione tra coppia e famiglia, è stato tra Giulia e il fratello di Pierpaolo. I due chiariscono la loro situazione, in particolare Giulio ha voluto sottolineare che nessuno ha parlato male di lei e che nessuno prova antipatia.

Pierpaolo incontra la madre

Dopo poco è toccato a Pierpaolo incontrare una persona speciale: sua madre. La signora più di una volta aveva ripreso il figlio per il suo comportamento all'interno della casa con Giulia Salemi. L'ex velino ha voluto spiegare una volta per tutte che con Giulia sta bene e che tiene molto a lei, tanto da cederle il suo posto in finale in caso venisse votato, a questa affermazione la madre gli ha ricordato di avere un figlio e che quindi dovrebbe pensare anche a lui. "Vedrai che è una bellissima persona" conclude Pierpaolo e auspicando che quando usciranno potranno andare a mangiare insieme nella casa di famiglia.