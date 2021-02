Gf Vip, proposta di matrimonio in diretta tv per Carlotta

Ci hanno fatto ridere e sognare moltissimo durante Temptation Island, Carlotta da anni chiedeva un passo in avanti al fidanzato Nello (per questo motivo avevano partecipato al programma di Canale 5) e finalmente ha visto il suo desiderio realizzarsi. Carlotta purtroppo non è emersa molto all'interno della Casa, il suo essere la meno vip l'ha penalizzata ma allo stesso tempo ha sempre mostrato il suo lato vero e sincero.

Questa sera Dell'Isola è stata sorpresa da Nello che con un mazzo di fiori e molta, moltissima, emozione le ha chiesto di diventare sua moglie. "Appena esci è tutto pronto, ho preso casa per noi due! - ha confessato Nello con il sorriso sulle labbra -, In caso non andasse bene la possiamo cambiare!". Carlotta, subito dopo essere stata sbloccata dal freeze, ha urlato un "Sìììììì" lunghissimo.

Gf Vip, il sì di Carlotta prima di essere eliminata

Nello Sorrentino e Carlotta Dell'Isola avevano già affermato di volersi sposare dopo sei anni di relazione. I due sono molto carini e il loro amore è ben visibile, a quanto pare Temptation Island è servito per smuovere il futuro della coppia.

Purtroppo Carlotta poco dopo ha scoperto il risultato del televoto: eliminata. Ma la felicità per la proposta ha reso quasi inesistente la tristezza per l'eliminazione.