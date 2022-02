"Intimidatorio e arrogante": Alessandro Basciano punito dal Grande Fratello Vip

È arrivata la punizione per Alessandro Basciano. Il Grande Fratello Vip lo aveva annunciato ed eccola servita. Il motivo è frutto di una somma di motivi, ma a far traboccare il vaso di Pandora è stato lo scatto d'ira che il concorrente ha avuto durante un lite con Alex Belli, i due sarebbero quasi arrivati alle mani,secondo la produzione.

Basciano ha provato a giustificarsi, ma nè Signorini nè la produzione hanno preso di buon grado le sue parole: "È stato toccato un tasto particolare che qui non si è sentito nel video. Sophie ha fatto una cosa che mi ha fatto molto male, mi sono sentito sminuito". La colpa, come spesso accade sarebbe quindi di Sophie Codegoni

Cosa è successo tra Sophie e Basciano

Il vippone ha spiegato che stava parlando della sua ex compagna, madre di suo figlio, e stava raccontando di come le cose tra loro due fossero naufragate, Sophie avrebbe riso e questo ha portato Basciano ad arrabbiarsi. La stessa Sophie ha ribadito che quanto detto fosse vero: "Oggi forse sono stata io ad accendere la discussione".

Alessandro però è stato punito anche per non aver rispettato leregole del gioco: si era tolto il microfono e non voleva rimetterlo nonostante i richiami.

L'intervento di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli a questo punto è intervenuta per sgridare il concorrente e intimarlo a riconoscere i suoi errori: "In passato le hai dato anche della nullità, abbassa la cresta e dici che hai sbagliato, fai delle cose che mi fanno accapponare la pelle". Le critiche dell'opinionista sono legate soprattutto al comportamento di Basciano con Sophie. Il vippone non ha accettato le critiche e ha risposto: "Possono confermarlo anche tutti i presenti, non mi sono mai permesso di sminuire lei".

La punizione e la reazione di Basciano

"L'atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d'ufficio" questa è stata la decisione.

"Riconosco di aver sbagliato nel mio modo di reagire", queste le parole di Basciano che poco dopo ha affermato di voler lasciare la Casa. "Ce ne faremo una ragione, nel caso", l'ultima parola è stata di Signorini.