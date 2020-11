Gf Vip, anticipazioni puntata: un nuovo ingresso; i vip rivedono i familiari

Le anticipazioni della puntata del Gf Vip promettono molti colpi di scena. Venerdì 13 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento col reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci.

Gf Vip, anticipazioni puntata: entra Selvaggia Roma

Nuovo ingresso nel loft di Cinecittà: Selvaggia Roma varcherà la Porta Rossa e finalmente potrà unirsi ai concorrenti per vivere la sua esperienza a "Gf Vip". La new-entry porterà un po' di scompiglio nella Casa? Qualcuno dei "vipponi" è una sua vecchia conoscenza?

Da tempo Selvaggia aspettava di entrare nel loft di Cinecittà, ma a fermarla è stata la positività al Covid riscontrata nelle scorse settimane. Così, ora che il tampone è negativo, è tempo di mettersi finalmente in gioco. Ex concorrente di Temptation Island, pare proprio che Selvaggia abbia in custodia i segreti di qualche concorrente in particolare. Ma di chi si tratta? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Non solo: da subito la bella romana ha spiegato di non nutrire particolare simpatia per Elisabetta Gregoraci ed è probabile che, in questo senso, dovremmo aspettarci scintille.

I vip rivedranno gli affetti più cari

A proposito di "vipponi", poi, sarà una serata all'insegna delle sorprese e, quindi, delle emozioni. A quasi due mesi dall'inizio del gioco, alcuni di loro avranno la possibilità di rivedere gli affetti più cari.