Come sarà la puntata di Capodanno del Gf Vip

Un appuntamento rigorosamente in diretta per brindare al 2021. Tra cenone, musica e (forse) Elettra Lamborghini. Ecco tutti i dettagli

Come sarà la puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip? Per la prima volta nella storia del reality show, la trasmissione di Canale 5 terrà compagnia al pubblico in occasione del veglione del 31 dicembre (spazio televisivo che negli anni scorsi fu di Federica Panicucci e del suo concerto di Capodanno, cancellato - si presume - anche a causa dell'emergenza coronavirus che non rende possibili gli assembramenti). Ad anticipare quanto vedremo in onda è il conduttore Alfonso Signorini.

La puntata di Capodanno del Gf Vip sarà in diretta

Anzitutto, per evitare artificiosità di sorta, la puntata sarà trasmessa in diretta e non registrata. Una pretesa avanzata da Alfonso stesso affinché le emozioni fossero il più genuine possibili. "Mi avrebbe depresso troppo far finta che fosse mezzanotte", ha spiegato, "Il conto alla rovescia lo faccio volentieri, è un atto catartico".

Tra cenone, musica e blitz in giardino

Come si svolgerà la serata? "Sarà un veglione vero e proprio, non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e tanti ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…". Anche il cenone sarà in diretta e sarà imbastita una vera e propria culinaria. "Ognuno preparerà un piatto. Non è escluso che uno chef dia il suo giudizio e magari una giuria in studio assaggi". E' inoltre probabile che Alfonso stesso farà un "blitz" in giardino per fare personalmente - seppur da lontano - gli auguri ai suoi Vipponi.

Arriva Elettra Lamborghini?

Alcuni pettegolezzi vogliono inoltre che, tra gli ospiti della serata, ci sia anche Elettra Lamborghini, cantante e 'twerkatrice' d'eccellenza del panorama dello spettacolo. La presunta incursione dell'ereditiera arriva al termine di settimane in cui si è molto parlato del suo rapporto con la sorella minore Ginevra: la ragazza avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella Casa, ma sarebbe stata "rimbalzata" da Signorini stesso perché avrebbe imposto condizioni "folli", ovvero quella di non parlare del rapporto (tesissimo) tra sorelle. Ed insomma, ora pare che invece al posto di Ginevra arriverà Elettra.

Infine, brindisi, musica e allegria. "Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante, ci sarà tanta musica. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi".