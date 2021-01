Gf Vip, le anticipazioni della puntata di stasera: 9 concorrenti a rischio; Dayane rivede la mamma

Stasera, lunedì 11 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini

Stasera, lunedì 11 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Stefania e Tommaso in crisi

La profonda amicizia tra Stefania e Tommaso subisce una battuta d'arresto. Sul rapporto tra la showgirl e l'influencer tornano ad aleggiare incomprensioni che portano a discussioni importanti. I due riusciranno a ritrovare l'armonia che he reso speciale e significativo il loro legame fino ad oggi?

Dayane rivede la mamma

Serata di grandi sorprese per gli inquilini del loft di Cinecittà. In particolare, Dayane - che è in nomination - avrà la possibilità di rivedere la mamma. Tra le due donne il rapporto è molto delicato: la madre è un'ex prostituta e l'infanzia della modella 31enne è stata segnata da dinamiche di povertà e disagio.

E, a proposito di nomination, importante e numeroso televoto questa settimana che vede a rischio eliminazione ben 9 "vipponi": Dayane, Mario, Maria Teresa, Rosalinda, Giulia, Andrea Zenga, Stefania, Tommaso e Samantha. Uno di loro dovrà abbandonare il gioco definitivamente.