Gf Vip, anticipazioni puntata: il 'caso' Sonia-Zorzi; la crisi di Maria Teresa Ruta

Lunedì 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini

Stasera va in onda una nuova puntata del Gf Vip. Lunedì 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Non mancheranno le sorprese e momenti emozionanti. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci.

Gf Vip, anticipazioni puntata: Maglioglio super star e la lite tra Sonia e Tommaso

L'arrivo nella Casa di Cristiano Malgioglio ha portato una vera e propria ventata di freschezza. Istrionico e "inciucione", Malgioglio è un ciclone al centro di numerose dinamiche.

La scorsa settimana Samantha, Filippo Nardi e Sonia Lorenzin si sono uniti al gruppo dei "nuovi vipponi" Giulia Salemi, Cristiano Maglioglio e Giacomo Urtis. Dopo aver varcato la Porta Rossa, Sonia ha avuto un'accesa discussione con Tommaso. La convivenza nel loft di Cinecittà potrebbe risolvere il loro rapporto, su cui gravano anche vecchi dissapori, oppure allontanarli definitivamente.

La crisi di Maria Teresa

Maria Teresa vive un momento di crisi che la fa scoppiare a piangere. A consolarla ci pensa Tommaso. Il motivo del malessere è che si sente esclusa.