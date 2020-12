Gf Vip, Pupo: "Mi infatuai di un uomo, gli scrissi anche una canzone"

Il cantante e opinionista del Gf Vip, Pupo, ha confessato in diretta di essersi "infatuato di un uomo, Riccardo. Era un fonico". La rivelazione è arrivata mentre Signorini, Malgioglio e Zorzi parlavano di amore.

Zorzi, dopo aver confidato il suo amore per Oppini a Cristiano, ha iniziato un rapporto sempre più stretto con Malgioglio che ha anche scritto una lettera per Oppini, immedesimandosi in Tommaso, in cui affermava che trovare l'amore vero è molto difficile. "L'amore per noi spesso non è duraturo, questa è la realtà" ha affermato Cristiano. A questa affermazione hanno però ribattuto sia Signorini sia Pupo. Il primo ha sottolineato che però questo non è vero "due care mie amiche si sono sposate due anni fa, una era etero, sposta e con due figli. Però l'amore fa anche questo. Non è vero che l'amore omosessuale non può durare nella tutta la vita. Bisogna anche avere fortuna, no Tommi?". "Certo Alfonso, l'amore è quello che manca nella mia vita" ha risposto Zorzi.

"Io ad esempio, negli anni '80, mi sono infatuato di un uomo, si chiama Riccardo. Eppure io vivo con due donne, mi piacciono le donne moltissimo, però può succedere. Scrissi anche una canzone per lui. Possono nascere rapporti importanti anche fra uomini e fra omosessuali e etero. Io ad esempio ho stretto un'amicizia molto forte con Gianni Morandi, lo saluto è anche il suo compleanno".

"Quello che mi pare assurdo è che nel 2021 ci si stupisca ancora che nascano queste amicizie vere tra uomini" con queste parole Francesco Oppini ha concluso il confronto di idee.