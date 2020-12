Gf Vip, Pupo: "Quando la vedevo mangiare avevo il vomito"

Durante la puntata del 14 dicembre Signorini ha affrontato la questione Zorzi-Lorenzini, i due si sono scontrati durante la diretta di venerdì scorso e hanno continuato a discutere anche dopo. Tra le scene cult del battibecco l'imitazione di un conato di vomito in segno di disprezzo. A questo gesto si è appigliato Pupo che rivolgendosi alla Contessa ha affermato "Quando la vedevo mangiare mi veniva il vomito", una frase che la prima volta è passata quasi inosservata, ma la seconda no.

L'opinionista infatti l'ha ripetuta una seconda volta dopo che Zorzi aveva ricordato, su spinta di Signorini, alcuni pasti bizzarri di Patrizia De Blanck tra cui una "fetta biscottata con sopra la maionese e poi inzuppata nel caffellatte", la Contessa si è difesa affermando che prima di inzuppare "toglievo tutta la maionese da sopra la fetta". E proprio dopo questa spiegazione Pupo ha esclamato "come si fa a non avere il vomito!"

Pupo contro Nardi

Filippo Nardi ha dovuto scegliere tra Adua e Tommaso per assegnare l'immunità, Nardi ha scelto Adua giustificando così la scelta: "Non gli serve l’immunità a Tommaso, è forte da solo". Ma per Pupo tale affermazione è stata poco sincera: "Dire a uno che non gli si dà l’immunità perché lo salva il pubblico è più falso che dire un cattiveria". Nardi però non era d'accordo e ha chiesto a Pupo di spiegare meglio il ragionamento: "È insensata come motivazione, percepiamo che c’è un’ipocrisia di base".

E così Filippo ha accusato l'opinionista di parlare a sproposito: "Ma una volta dicessi una cosa sensata, una volta dicessi una cosa con un po’ di senso. Incomprensibile quello che stai dicendo". Signorini ha difeso il cantante di Gelato al Cioccolato affermando che non è l'unico a pensarlo

Pupo e la battuta a Urtis

Il chirurgo dei vip occupa sempre l'ultima parte del programma, a far notare il particolare sono stati sia Signorini sia Urtis che ci hanno ironizzato sopra. Anche questa si è rivelata un'occasione ghiotta per Pupo che ha commentato con una battuta che forse non avrebbe fatto ridere neanche la persona più amante del British humor. "Gli Urtis saranno i primi" a ciò si è ribellato anche Signorini che ha chiesto ai concorrenti se lo volessero un po' nella casa.