Gf Vip, Pupo: "Il tradimento tra donne non è vero tradimento"

I commenti di Pupo tornano a far discutere. Signorini ha chiesto a Dayane e Rosalinda se il loro avvicinamento sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Le due ragazze hanno subito precisato che si tratta di una grande amicizia e che il loro rapporto è vero e sincero. Per Antonella Elia però non è proprio così e per questo ha chiesto a Rosalinda se il suo "povero" fidanzato non fosse geloso di questo nuovo "tradimento", Rosalinda non ci sta e risponde alla Elia che non ha mai tradito il suo fidanzato e che per lei Dayane è una grande amica.

Pupo è intervenuto per prendere le difese, se così si può dire di Rosalinda, affermando: "Nella mia vita sono stato tradito da una donna con un'altra donna , ma il tradimento tra due donne non è vero tradimento".

Sono stati baci, sono state carezze, sono stati complimenti e confidenze. Dayane e Rosalinda: cosa volete dirci? 😍#GFVIP pic.twitter.com/n9AyP391S1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2020

Il bacio tra Adua e Dayane e lo scherzo a Brosio

Paolo Brosio è caduto nel tranello. Conoscendo la grande passione del giornalista per le donne, Dayane Mello e Adua Del Vesco hanno finto di avere un rapporto sessuale all'interno di uno stanzino e lui ci casca con tutte le scarpe, andando decisamente su di giri. La clip fa presto il giro della rete, tra telespettatori divertiti e qualche indignato che ne chiede la squalifica per una frase di troppo.

Era di qualche giorno prima un "romantico tête-à-tête" tra Adua Del Vesco - che ormai si fa chiamare col suo vero nome, Rosalinda - e Dayane Mello. Le due, legate da una complicità sempre più profonda, hanno ballato un lento sotto la luna, accarezzandosi, lisciandosi i capelli e poi infine Adua dice a Dayane "Bella che sei" che ha risposto subito: "Anche tu". La loro intimità è la stessa di una coppia di fidanzate.