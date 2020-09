Grande Fratello Vip, Pupo imbarazza Gregoraci: la battuta su Briatore è spiazzante

Continuano gli appuntamenti di Pupo con le battute imbarazzanti. Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa del GF, ma prima che varcasse la soglia il coconduttore ha cercato di scherzare: "Se la conosco un po', credo che preferirà Fausto Leali per questioni anagrafiche. Fausto, tu hai problemi di prostata?" la battuta era in realtà una frecciatina riferita alla prostatite per cui Briatore è andato in ospedale e grazie alla quale ha scoperto di avere il Covid. L’imbarazzo della showgirl, ex moglie del proprietario del Billionaire, era ben visibile.

Elisabetta Gregoraci era attesa nella Casa lunedì, giorno della prima puntata, ma ciò non è potuto accadere per colpa del tampone per il Covid: i risultati sono arrivati in ritardo e quindi l'ingresso è slittato.

La storia d’amore tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Formalmente è ex moglie, ma praticamente Elisabetta Gregoraci non ha mai davvero interrotto il legame con il manager da cui si è separata nel 2018 dopo undici anni di matrimonio che hanno portato alla nascita di un figlio, Nathan Falco, luce dei suoi occhi neri. "Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza", ha confidato Elisabetta nel salotto di Silvia Toffanin parlando del rapporto con Briatore, fonte di gioia ma anche di grande sofferenza per un matrimonio finito com’è finito. “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa”, ha ammesso, “Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”. E Briatore, in effetti, si vede che conta su di lei, quale mamma splendida di Nathan con cui trascorrere le festività e gli eventi famigliari più importanti, ma pure come severa ammonitrice che non esita a bacchettarlo pubblicamente per la scelta di partner troppo giovani per i suoi gusti.