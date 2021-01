Gf Vip, il programma si allunga: la reazione dei concorrenti, Zorzi sconvolto

Era noto al grande pubblico ormai da settimane ch il Gf Vip 5 sarebbe andato oltre la data dell'8 febbraio annunciata a fine 2020 da Alfonso Signorini ai gieffini. Questa sera anche i concorrenti sono stati messi al corrente. Alcuni hanno preso la notizia come una coltellata (Zorzi, Zelletta e Cannavò).

"La fine del programma si avvicina. Non solo siamo a un punto di svolta, ma abbiamo superato ampiamente la svolta. Vi dirò di più, dalla prossima settimana torneremo di nuovo all'appuntamento del venerdì. Il doppio appuntamento settimanale continuerà fino alla fine. Vi ho detto che non finirò mai di ringraziarvi. Se il programma si è prolungato è per merito vostro. Le luci della casa resteranno accese ancora per un po'. La finale non sarà l'8 di febbraio come stabilito, ma non molto tempo dopo. Vi voglio dire che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27, ancora non so darvi una data. Si tratta di un prolungamento di altre due, tre settimane. Siamo consapevoli che non bisogna abusare della vostra stanchezza, per questo io per primo ho stabilito di non andare oltre la fine del mese di febbraio perché non sarebbe stato giusto. Voglio dirvi che ci arrivano lettere in cui gli spettatori ci chiedono di continuare fino a giugno e luglio, ovviamente ciò non è possibile".

Queste sono state le parole di Signorini.

La reazione dei concorrenti del Gf Vip

I coinquilini sono rimasti palesemente sconvolti: soprattutto Zorzi, Zelletta e Cannavò. Tommaso a stento ha trattenuto le lacrime e per cercare di consolare l'amico sono intervenuti Malgioglio e Francesco.

"Cos'è quella faccia? Tommaso ti capisco perché ci sono passato anch'io - gli ha detto Oppini -. Tu hai fatto un percorso splendido, da solo dall'inizio alla fine. Ero tuo amico dentro e lo sarò fuori. Non mollare adesso perché io sono qua, sono qua che ti aspetto. Hai fatto 30, devi fare 31".

Zorzi non ha risposto, ma Maria Teresa ha espresso il pensiero di tutti: "Ci manca il calore, perché anche le persone che vengono non possiamo abbracciarle. Ci mancano gli affetti, voi ci fate molte sorprese e vi ringraziamo".

Il contentino di Alfonso: tre dolci di pasticceria

Signorini cerca di addolcire la pillola, visto anche il risultato negativo della prova per la spesa, e comunica ai concorrenti che riceveranno tre profiteroles di pasticceria. Una magra consolazione per chi non vedeva l'ora che arrivasse l'8 febbraio.

E se Signorini comunica ai gieffini che è stato proprio il pubblico a chiedere che il programma continuasse i social si sono divisi. In molti hanno criticato la scelta di prolungare ancora il Gf. Su Twitter spopola l'hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF.

“Non ce l’ha faccio piu”

“Sono stanco”

“Faccio fatica a respirare”

“Soffro di claustrofobia qua dentro ormai”

“Siamo persone”

“Vedi la fine e te la tolgono per la seconda volta”

