Grande Fratello Vip, quanto guadagna Wilma Goich a settimana

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fartello Vip è una delle curiosità sempre vive tra i telespettatori del reality in ogni edizione. Per quella attualmente in corso, fino ad ora è trapelato solo il presunto compenso di Orietta Berti che, per il suo ruolo di nuova opinionista accanto a Sonia Bruganelli, prenderebbe 10mila euro a puntata.

Adesso alla già diffusa notizia sul cachet della cantante prestata al reality, Dagospia aggiunge la cifra percepita da un'altra protagonista, Wilma Goich che, per la sua permanenza nella casa, avrebbe ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro. Trattasi di indiscrezioni non confermate, ma se così fosse davvero, al momento la cantante avrebbe già intascato una somma notevole se si pensa che il Grande Fratello Vip ha preso il via il 19 settembre scorso.

Il percorso di Wilma Goich al Grande Fratello Vip

Fino ad ora della Casa del Grande Fratello Vip si è parlato prevalentemente per la questione di Marco Bellavia, andato via dal programma dopo l'aumento del suo disagio psicologico per nulla accolto, anzi, peggiorato dal comportamento dei compagni. Anche Wilma Goich è rientrata tra i concorrenti indifferenti e scarsamente empatici: "Non ti sei mai posto il problema che sei tu la causa dei tuoi mali" ha detto la cantante all'ex compagno che pure gli era stato tanto vicino in un momento di sofferenza per la morte della figlia Susanna di cui aveva parlato ai compagni in un momento di tristezza.