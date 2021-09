GF Vip 6, quanto prendono i concorrenti?

Pochi giorni al via per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, dal 13 settembre su Canale 5, ed è già partita la caccia ai cachet dei concorrenti. Quanto si metteranno in tasca gli inquilini della Casa di Cinecittà?

Le regine del GF Vip

Secondo quanto riportato da I Love Trading, le più pagate di questa edizione saranno Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. L'ex moglie di Pippo Baudo e l'ex compagna di Mario Balotelli dovrebbero guadagnare 15mila euro a settimana, fino al giorno della loro cacciata dal reality. Se fosse vero Mediaset avrebbe risparmiato rispetto all'anno scorso, quando Elisabetta Gregoraci prendeva circa 20.000 euro a settimana. Cifre ovviamente mai confermate. Dietro Ricciarelli e Fico altre due donne particolarmente attese, ovvero Miriana Trevisan e Carmen Russo, 'ferme' ai 7000 euro a settimana di permanenza.

Chi ha chiesto 800.000 euro?

I cachet più bassi dovrebbero invece aggirarsi tra i 1000 e i 5000 euro a settimana e riguarderebbero personaggi meno conosciuti al grande pubblico come Gianmaria Antinolfi, Ainett Stephens e Tommaso Eletti. Cifre che non comprenderebbero il gettone extra per la doppia diretta in prime time su Canale 5. Nel dubbio, Alfonso Signorini ha precisato che tutti i concorrenti sono "venuti volentieri, e non per soldi", anche perché "non ci sono i cachet di una volta". Il direttore di Chi nonché conduttore del reality ha infine rivelato che un potenziale concorrente avrebbe chiesto addirittura 800 mila euro, senza fare nomi ed entrare nello specifico. Non si tratterebbe di Raz Degan, che parrebbe averne chiesti 500.000. Neanche a dirlo, il potenziale concorrente del mistero da 800.000 euro di bonifico è rimasto a casa. Ma la sua.

Concorrenti Gf Vip 2021