Gf Vip, chi è Raffaella Fico: dalla verginità in vendita alla figlia con Balotelli

Modella, showgirl e personaggio televisivo: Raffaella Fico è una delle concorrenti del Gf Vip 6. La notorietà è arrivata con la partecipazione al Grande Fratello 8 nel 2008.

Raffaella Fico è nata il 29 gennaio 1988, sulla scheda di presentazione del Gf (pubblicata in vista della sua partecipazione al reality nel 2008) si legge "Raffaella è una ragazza di origini molto umili, dotata di prorompente bellezza, proviene da una zona popolare in provincia di Napoli e si definisce sicura di sé". È stata proprio la partecipazione al reality a portarla alla popolarità.

È stata spesso protagonista della cronaca rosa per i suoi flirt e i suoi fidanzati; a soli 19 anni fece parlare di sè per aver messo "in vendita" la sua verginità e solo anni dopo ammise che quella fu solo una trovata pubblicitaria.

Raffaella Fico è stata fidanzata con alcuni volti nuovo del mondo dello sport e dello spettacolo. Prima Cristiano Ronaldo, poi Mario Balotelli con il quale ha avuto una figlia e innumerevoli problemi. Il calciatore infatti ha riconosciuto la piccola solo due anni dopo, in quanto affermava che non fosse sua. Raffaella, molto battagliera (giustamente), ha sempre fatto valere la sua parola anche nei salotti televisivi dai quali lanciava accorati appelli a Balotelli.

"Mario per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me, né di nostra figlia. Fino a prova contraria lui con me si doveva sposare. Questo era il nostro progetto, la nostra volontà. A Mario ho mandato messaggi dalle 15, quando sono iniziate le prime contrazioni, fino alle 18:30, quando sono entrata in sala parto. Sono uscita e gli ho rimandato i messaggi, subito dopo che Pia era nata. Solo a mezzanotte e mezza suona il mio telefono. Mario?. Eh?, mi dice. Io ho partorito, Ah, ok. A me non interessa" ha raccontato al settimanale Chi Raffaella Fico.