Signorini smaschera Raffaella Fico: "È fidanzata, ma ha detto di essere single pur di entrare al GF Vip"

Sensazioni sui primi concorrenti protagonisti del GF Vip e riflessioni sulle dinamiche instaurate nella Casa hanno fatto da filo conduttore per le dichiarazioni che Alfonso Signorini ha rilasciato nel format social CasaChi, sede in cui il presentatore del reality non ha risparmiato qualche frecciatina.

Destinataria di alcune pungenti dichiarazioni è stata Raffaella Fico che, all’inizio, aveva raccontato di essere single nonostante in realtà frequenti un uomo da circa un mese. "Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese", ha affermato Signorini, secondo cui la modella avrebbe mentito sulla sua vita privata per un motivo ben preciso: "Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie… Per questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata".

In effetti: "Se penso di poter trovare l’amore in Casa? Mai dire mai nella vita", aveva detto nel video di presentazione Raffaella, già al centro delle cronache per l’intervento che Mario Balotelli le ha rivolto via social già nelle prime ore di diretta.