Raz Degan spara a zero sul Grande Fratello Vip: "Una casa piena di spazzatura"

Raz Degan ha messo a tacere ogni dubbio sulla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Un "No" così categorico che non lascia spazio all'immaginazione non è sempre scontato, ma Raz Degan non è nuovo a esternazioni d'impatto.

La sua risposta a chi si immaginava, o sognava, la sua partecipazione al reality di Canale 5 è stata dura e anche offensiva.

No, Raz Degan non parteciperà al Grande Fratello Vip

Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. È solo fake news… passiamo avanti.

Questa la didascali che accompagna una sua foto in riva al mare, insomma una super smentita che contiene anche qualcosa in più: un'aperta critica al reality, condotto da Signorini, che quest'inverno ci ha tenuto compagnia per mesi. "Casa piena di spazzatura", "neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare" cosa pensi l'ex concorrente, e vincitore, dell'Isola dei Famosi della Casa più spiata d'Italia è di facile intuizione.

Perché se è vero che ha vinto, nel 2017, l'Isola dei Famosi, è vero anche lui stesso ammise di non essere preparato alle dinamiche del gioco e infatti si isolò si "creò" numerosi nemici sull'Isola. Questo al pubblico piacque e così fu decretato vincitore. Più che per la fama Degan partecipò per finanziare il suo documentario "The Last Shaman" rilasciato nel 2016. Per questo sembrava impossibile, e così si è dimostrato, che Degan partecipasse veramente al reality.