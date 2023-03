Urla e pianti al Gf Vip per Daniele Dal Moro, Oriana è disperata: "Ti prego aspettami"

Oriana Marzoli è disperata. La squalifica a sorpresa di Daniele Dal Moro ha sconvolto gli equilibri della casa e in particolare ha toccato la prima dei finalisti in quanto la decisione della produzione è stata presa a seguito dei comportamenti che Daniele ha avuto nei suoi confronti.

Marzoli pochi minuti dopo la comunicazione dell'eliminazione ha iniziato a lamentarsi, a urlare e a piangere chiedendo di poter vedere Dal Moro. In un video circolato su Twitter si può sentire Marzoli urlare dal confessionale. Le sue parole sono ben udibili anche dal bagno dove Micol Incorvaia si stava truccando: "Ragazzi voglio vederlo, voglio parlare con lui. Io voglio parlarci". Durante la serata Oriana ha poi raccontato a Luca Onestini di aver scritto una lettera per Daniele. "Mi manca già tanto. Gli ho scritto una lettera. Ti sembro una scema? Ho 31 anni, ma sembro molto più piccola anche mentalmente lo so. Però mi sono sentita di scrivergli".

"Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo - legge Marzoli a Onestini -. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto". "Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori - scrive ancora Oriana - e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane".

"Cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto - ha raccontato la gieffina -. Non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. Si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene".

Luca Onestini ricostruisce il momento della squalifica

Luca Onestini, parlando con alcuni coinquilini ha spiegato che il tutto "è successo all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce", riporta Biccy. "Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché? E poi l’altra cosa… Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?".