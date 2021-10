Lulù Selassié e l'incubo del revenge porn a soli 15 anni

(Sopra il video del passato difficile di Lulù)

Lucrezia ha voluto raccontare un periodo molto difficile della sua vita che spesso ha citato ma che mai aveva avuto il coraggio di tirare fuori. Questa sera Signorini ha voluto darle spazio e aiutarla nel racconto.

Gf Vip, Lulù e il revenge porn

Per la principessa questo Gf è stato molto intenso tra l'amore e il rifiuto di Manuel Bortuzzo, la gelosia, le insicurezze, la paura di essere se stessa. La vicinanza delle sorelle l'ha aiutata ad affrontare i momenti più "no" di questo percorso che ha subito una netta virata dopo che la Selassié ha deciso di distaccarsi da Manuel.

Negli ultimi giorni, Lulù ha deciso di sfogarsi con alcune delle compagne d'avventura svelando cosa ha dovuto affrontare a 15 anni. Un ragazzo che conosceva l'ha ricattata con delle foto intime e l'insulta per il colore della sua pelle e del suo aspetto, per sei mesi non ha raccontato nulla a nessuno, neanche alla madre.

"Sono così io perché quando avevo 15 anni per sei mesi una persona mi ha ricattato con delle mie foto nuda.Io ho vissuto sei mesi in un incubo terribile. Fortunatamente vivevo a Londra, questo era di Roma, però mi svegliavo ogni mattina con 80 messaggi di questa persona che mi assillava in continuazione anche quando io stavo a scuola. Dovevo rispondere sempre in classe"

La ragazza, che era nella stanza Superled, è stata raggiunta dalle sorelle che l'hanno abbracciata forte forte, molto dispiaciute che la sorelle abbia dovuto rivivere quei momenti così dolorosi. Jessica in particolare ha voluto ricordare: "In quei mesi avevo notato che non era felice, aveva perso la sua espressione". La loro mamma ha voluto mandare un messaggio alle figlie ricordando loro quanto le ami.

