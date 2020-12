Gf Vip, top e flop della venticinquesima puntata

Una venticinquesima puntata con grandi novità: l'eliminazione di Selvaggia e gli ingressi di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Il loro arrivo ha creato da subito delle frizioni: De Grenet-Urzi e Lorenzini-Zorzi. La casa si prepara a diventare di nuovo un campo minato.

Non sono mancate le discussioni tra Pierpaolo e Elisabetta, che anche a distanza continuano a far discutere.

Pupo è tornato a far parlare di sè con un mezzo coming out, rivelando, cioè, di essersi innamorato di un fonico, di nome Roberto, negli anni '80.

I nominati della serata sono stati Mello, Ruta e Pretelli, conosceranno il verdetto lunedì prossimo.

Top: Malgioglio

Se nella scorsa edizione del Gf ha fatto soprattutto divertire in questa sta mostrando il suo lato più fragile e intimo. Il dolore per la perdita della madre e il conseguente rifiuto del Natale, le sofferenze d'amore condivise con Tommaso Zorzi, la spalla sulla quale piangere e il confidente pronto ad ascoltare. Un Malgioglio saggio che non perde mai l'occasione di sorridere.

Questa sera ha mandato in visibilio Signorini e i fan mangiandosi una banana in diretta e considerando meno di zero Samantha De Grenet che da poco aveva fatto il suo ingresso nella casa.

Samantha è una concorrente ufficiale di #GFVIP! Benvenuta in Casa! 🥰 pic.twitter.com/nBkdr8GciX — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2020