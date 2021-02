Gf Vip, top e flop della trentanovesima puntata

Dall'incontro tra Walter Zenga e i suoi figli, quello tra Malgioglio e Maria Teresa Ruta, un'eliminazione e la lotta, a tre, per un nuovo posto in finale

Maria Teresa Ruta ha dovuto dire addio al sogno di vincere il Gf Vip: la 22esima nomination è stata l'ultima. Questa sera Signorini ha aperto un televoto diverso, non quello per l'eliminazione ma per la finale. A contendersi i voti ci sono Zorzi, Zelletta e Cannavò. Chi, tra i tre, raggiungerà Dayane e Pierpaolo?

La emozioni non sono mancate durante la puntata: prima il confronto durissimo tra Malgioglio e Ruta, Andrea Zenga ha parlato con il fratello Nicolò e il padre Walter, Stefania e Tommaso sono stati accusati di aver abbandonato Maria Teresa e infine Rosalinda ha confessato di notare un certo feeling con Zenga, anche se a bloccarla c'è sempre il pensiero del fidanzato Giuliano.

Top: Ariadna Romero

Dolce, premurosa e gentile. Un bellissimo momento di condivisione e amore: questo hanno regalato Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli. La ex del concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa per rassicurare il gieffino che negli ultimi giorni ha sofferto molto per la lontananza dal figlio. Con poche, ma giuste parole, Ariadna ha riportato Pierpaolo sulla retta via.

Top: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria

Maria Teresa Ruta ha dovuto abbandonare la casa del Gf dopo ben 22 nomination. Una sopravvissuta del televoto che l'ha sempre premiata per la sua sincerità, estrosità e genuinità, ma non questa sera. La sua eliminazione ha creato scompiglio nel mondo reale e virtuale. In studio, in particolare, la figlia Guenda l'ha difesa a spada tratta sottolineando quanto la madre sia stata bistrattata e presa di mira. Una bellissima difesa figlia-madre.

MTR, meritavi la finale ??

Ti aspettiamo nelle sedi opportune® #GFVIP — Trash Italiano (@trash_italiano) February 12, 2021