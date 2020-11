Gf Vip, top e flop della diciottesima puntata

Una puntata di alti e bassi. La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla finta eliminazione di Massimiliano Morra, l'ingresso di Selvaggia Roma che ha creato scompiglio nella casa soprattutto tra Elisabetta e Pierpaolo (Selvaggia ha dichiarato che tra lei e Pretelli ci sono stati dei baci appasionati) e dalle scuse in diretta di Adua Del Vesco alla madre.

Massimiliano Morra, dopo essere stato salvato dal Gf dall'eliminazione, si trova nuovamente al televoto, con lui Andrea Zelletta e Dayane Mello. Quale sarà il vippone che dovrà uscire?

Ecco i momenti top e flop della puntata del 13 novembre.

Top: le scuse di Adua Del Vesco

Confrontarsi con i propri scheletri nell'armadio non è semplice e Adua Del Vesco, nome d'arte di Rosalinda Cannavò, lo sa bene. I suoi problemi alimentari per anni hanno condizionato la sua vita e ancora oggi si porta dietro alcune ombre. Per colpa dell'anoressia ha avuto un rapporto molto complicato con la madre alla quale ha avuto la possibilità di chiedere scusa in diretta. "In alcuni momenti non sono stata propriamente io, ho avuto comportamenti bruttissimi nei tuoi confronti, ad oggi penso che sei stata una mamma fantastica, e non ho niente da recriminarti e ti chiedo perdono se ti ho fatto tanto male”.