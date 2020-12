Gf Vip, top e flop della ventiseiesima puntata

Barbara D'Urso la definirebbe una puntata shock. Nessun eliminato, ma quattro nominati che scopriranno il verdetto venerdì prossimo. Come sempre il momento delle nomination crea scompiglio e spesso incrina dei rapporti, speriamo che ciò non accada tra Zorzi e Orlando dopo la nomination di Tommaso. Quest'ultimo l'ha nominata dopo uno screzio avuto in giornata per colpa di Samantha De Grenet, anche Malgioglio ha sconvolto il pubblico e Signorini nominando Giulia Salemi.

I nominati della puntata: Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta.

Flop: Zorzi

“Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando”, ha detto Tommaso una volta entrato in confessionale. “La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo”. Forse sarebbe bastato chiarire subito dopo e non nominare un'alleata. Ok che è un gioco, ma anche le strategie devo avere un senso.