Gf Vip, top e flop della quarantesima puntata

Zorzi è il terzo concorrente ad essersi assicurato la finale, grazie al televoto. Zenga e Rosalinda sono "usciti allo scoperto", Stefania Orlando ha ricevuto un regalo dal fidanzato e ha potuto riabbracciarlo, Zelletta ha ricevuto un videomessaggio della fidanzata.

Maria Teresa Ruta è rintrata nella Casa per poter parlare con i suoi amici Zorzi e Orlando. I tre si sono incontrati e hanno parlato sia dell'uscita veloce e risentita di Ruta e di cosa lei, una volta uscita, ha ascoltato. "Sono qui perché mi mancate ma io confidavo in voi due, eravate i miei amici, però io sono arrabbiata con me stessa. Ma ho puntato tutto sull'amicizia. Sono scappata perché mi sarei messa piangere. Mi sono sentita tradita, isolata, mi sono sentita tradita dal loro silenzio. Ho visto anche dei video su di voi", ha spiegato senza prendere fiato Maria Teresa. I due amici hanno risposto cercando di far capire che la posizione di Maria Teresa fosse troppo estrema, nessuno l'ha isolata, anzi: "Nelle ultime settimane, abbiamo notato da parte tua un atteggiamento diverso, ma noi non ti abbiamo mai isolato".

Stefania e Giulia Salemi sono al televoto, ma per l'eliminazione.

Top: Malgioglio

Questa sera Cristiano Malgioglio si è presentato con un paio di baffi in diretta. La cosa non è, ovviamente, passata inosservata e Signorini ha subito chiesto spiegazioni. La Queen Malgy ha quindi risposto: "Ieri era San Valentino e al mio fidanzato piacciono le donne baffute". Lo studio è scoppiato in una grande risata e anche Signorini. I baffi sono stati poi strappati da Signorini che li ha incolpati di portare male: il presentatore è scivolato in qualche gaffe (sbagliare nomi, sbagliare i concorrenti per le nomination etc...).