Gf Vip, top e flop della diciannovesima puntata

Liti, mezze verità e verità dette alle spalle ma riprese dalle telecamere del Gf Vip scaldano sempre di più gli animi. E così la puntata si apre con lo scontro tra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci (in realtà Dayane contro tutti) e continua con i battibecchi tra Selvaggia Roma e Enock, Massimilaino Morra e Tommaso Zorzi e poi anche tra Zorzi e la Contessa. Una serata fumante che ha portato Patrizia De Blanck per la prima volta al televoto insieme a Francesco Oppini.

Massimiliano non ha fatto in tempo a mettere in pratica i consigli del padre, entrato nella Casa per fargli una sorpresa, in quanto è stato eliminato essendo stato il meno votato da casa. Al suo arrivo in studio ha confermato che secondo lui il più grande stratega di questa edizione è Francesco Oppini "ha capito che stare dalla parte di Tommaso fa parlare di lui".

Top: Giacomo Urtis

Sicuramente il suo ingresso nella casa del Gf, anche se per pochi giorni, darà una scossa ai concorrenti. Il primo scossone però è già arrivato, pochi istanti dopo il suo ingresso rivelando che il prensunto amico speciale di Selvaggia Roma non sia Enock, ma un "calciatore che gioca all'estero".