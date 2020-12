Gf Vip, top e flop della ventisettesima puntata

Una serata colorata di rosso, in perfetto stile natalizio. E come potevano mancare i drammi familiari? Anche nelle migliori famiglie si litiga e sarebbe impossibile che non avvenisse tra estranei. Signorini ha voluto togliersi subito il dente, così la ventisettesima puntata del Gf Vip è iniziata con la squalifica di Filippo Nardi per le frasi, ritenute sessiste e maleducate, rivolte alle donne e in particolare a Maria Teresa Ruta.

La diretta poi è proseguita con quattro nuovi ingressi: Carlotta Dell'Isola, Andrea Zenga, Mario Ermito e Cecilia Capriotti. E l'eliminazione a sorpresa di Cristiano Malgioglio che era al televoto con Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta.

I nominati di questa puntata: Andrea Zelletta, Dayane Mello, Giacomo Urtis, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Flop: Signorini e la battuta a Giulia Salemi

Le donne della Casa si sono vestite alcune da Mamma Natale (vestito rosso corto e cappello natalizio) e altre da renne sexy (?). Le concorrenti sono poi rimaste vestite con i costumi fino alla fine della puntata e Signorini rivolgendosi a Giulia Salemi, in body dorato, che stava camminato per le nomination: "Come mai cammini così piano?", "Vestita così ho paura che si veda qualcosa!" ha risposto Giulia ridendo, ma Alfonso ha aggiunto "In realtà ti piace muovere la coda". A quanto pare al conduttore tutto è concesso.