Gf Vip, top e flop della quarantunesima puntata

In questa puntata del Gf Vip Dayane e Rosalinda hanno litigato in diretta, Zorzi ha ricevuto una sorpresa e Giulia Salemi è stata eliminata

La finale è sempre più vicina e il gioco sempre più letale. Questa sera due coppie sono scoppiate: Giulia è stata eliminata dal televoto e ha dovuto salutare (anche se per 10 giorni) Pierpaolo, l'amicizia di Dayane e Rosalinda sembra essere agli sgoccioli. Ma per due coppie che scoppiano due si rafforzano quella di Rosi e Andrea Zenga, i due sono sempre più vicini nonostante il fuori e quella tra Tommaso e Stefania, che dopo un periodo di mare mosso ha trovato la quiete.

Dayane ha litigato quasi con tutti durante la diretta, ma in particolare con Rosalinda e Stefania Orlando. Con la prima non si è risparmiata arrivando a ripetere sia che "per cinque mesi non ha fatto altre che piangere", sia "non la riconosco più". Con Orlando è stato un confronto già noto e senza particolari colpi di scena, le due leonesse marcano il terreno e hanno ribadito la loro opinione, Stefania ha anche, in parte, difeso Rosalinda accusando Dayane di essere una manipolatrice e di aver voluto condizionare Rosalinda durante il suo percorso nella Casa.

Samantha, Stefania e Zenga sono i tre nominati della settimana, il verdetto sarà lunedì prossimo.

Ecco i top e i flop della puntata

Flop: Pupo

Con una battuta infelice ha dato a Giulia Salemi della "gatta persiana attaccata ai gioielli di famiglia" solo perché parla molto

Dare ad una ragazza della "gatta persiana che si attacca ai gioielli di famiglia e non si stacca più" e concludere con "parli troppo" (perché ovviamente le donne meno parlano meglio é) é sessismo fatto e finito.

