Gf Vip, top e flop della ventesima puntata

Una ventesima puntata di scontri. Gli animi all'interno della casa del Grande Fratello sono sempre più caldi e con poco scatta la lite. La settimana è stata caratterizzata da furiosi scontri tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, Gregoraci e Pierpaolo, dalla delusione della Contessa per i voti e dalle costanti incomprensioni che riguardano Dayane (che è stata nominata), era quindi inevitabile per Signorini non parlarne.

Il triangolo Gregoraci-Pretelli-Roma non sembra aver trovato molta pace, nonostante Elisabetta e Selvaggia si siano scontrate anche in diretta. Pierpaolo, demoralizzato dalla situazione, ha addirittura declassato il rapporto con la showgirl definendo la loro un'amicizia non più un'amicizia speciale.

Non c'è pace per Selvaggia e se l'abito non fa il monaco forse il nome sì. Concluso uno scontro se ne apre un altro e Selvaggia è in prima linea. In videocollegamento la fidanza di Enock chiarisce che lei crede al fidanzato e aggiunge che Roma dovrebbe parlare di altro e farsi conoscere per quello che è, ma l'ex concorrente di Temptation Island ribatte: "Ci puoi credere o non credere ma il bacio c'è stato e sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Problemi vostri. Non è il mio fidanzato, non mi interessa". Ricordiamo che Selvaggia, nel giorno del suo ingresso nella casa aveva affermato di aver baciato Enock in discoteca.

Il televoto tra la Contessa e Oppini è andato a buon fine: nessuno è stato eliminato, ma Patrizia De Blanck ha avuto pochi attimi di gioia perché essendo la meno votata è stata inserita direttamente in nomination.

I vipponi al televoto quindi sono Patrizia, Dayane, Francesco e Rosalinda, mentre quelli immuni Tommaso, Elisabetta e Andrea.

Flop: Selvaggia Roma

E' giusto difendersi, ma talvolta mantenere le regole del galateo non farebbe male. Urlare "sei cornuta" in diretta tv a Giorgia, la fidanzata di Enock Barwuah, non è educato. Una serata movimentata quella per Selvaggia, che è reduce, insieme a Elisabetta, di una settimana calda e fatta di scontri.