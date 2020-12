Gf Vip, top e flop della ventottesima puntata

Il Grande Fratello con questa puntata ha augurato un buon Natale a tutta italia. I concorrenti vestiti eleganti, con smoking e abiti lunghi, la casa addobbata anche con il presepe, i video dei parenti e le canzoni natalizie. Questa ventottesima diretta è stata arricchita dalla presenza di Arisa e da quella di Alberto Urso che prima hanno cantato, da soli, con i vipponi e successivamente hanno duettato.

Nonostante l'aria di festa non sono mancati gli screzi e le frecciatine. Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis sono i nominati di questa puntata e scopriranno il risultato del televoto il 28 dicembre.

Top: il ballo dei "Babbo Natale"

Dopo quello delle donne è arrivato quello degli uomini. Vestiti come Babbo Natale i sei vipponi si sono esibiti e non hanno deluso le aspettative, anzi! Anche il web si è scatenato e come dargli torto!

Che dire, il balletto dei ragazzi è stato migliore di quello delle ragazze semplicemente perché lo ha gestito Tommaso Zorzi, che domande.💅#GFVIP pic.twitter.com/HFlTmjmOK9 — 🖤Tokyo🖤//55%// (@_Ecl1pse_00) December 22, 2020