Gf Vip, top e flop della quarantaduesima puntata

Una puntata scoppiettante, per non dire da "infarto", in particolare per Rosalinda, Signorini e Zorzi. La prima è stata investita da un tir: Dayane ha confessato di essere innamorata, davvero, di lei; questo amore sarebbe sbocciato mesi fa ma la modella ha deciso di tenerlo per sè perché non era il "caso". Cannavò ha reagito alla notizia in modo ineccepibile, scusandosi per non averlo capito e ringraziandola di esserle stata sempre vicina. Le due sembravano aver definitivamente sepolto l'ascia di guerra, ma si sa il Gf Vip è un gioco e così Mello ha mescolato le carte del mazzo e ha calato l'asso. Essendo la modella uno dei tre finalisti aveva la possibilità di scegliere una coppia da salvare: Rosalinda si trovava con Stefania e Dayane ha deciso di non salvarle perché non vuole "assolutamente che Stefania arrivi in finale", così facendo ha però ha ostacolato l'amica.

Signorini è stato vittima di Malgioglio, Gregoraci e Contessa. Ai piedi del conduttore era stato posizionato un topo finto, questo ha scatenato una reazione comica nel conduttore che ha poi rivelato di avere una fobia nei confronti di topi e mucche. La scena è diventata virale.

Zorzi infine è stato vittima di un colpo basso organizzato da Alfonso. Con il sostegno degli altri concorrenti, il conduttore ha spaventato a morte l'influencer annunciando il prolungamento di altre due settimane del Gf. Zorzi, scuro in viso, ha subito detto che sarebbe uscito, anche in quel momento. "Mi sono reso conto che ho dato tutto quello che potevo dare, basta, sono al limite. Io ho deciso di uscire" queste le parole di Tommaso che però hanno ricevuto un due di picche di Alfonso: "Non me ne frega nulla se te ne vuoi andare, perché è uno scherzo!!". Zorzi visibilmente sollevato ha tirato un sospiro di sollievo e ha redarguito i compagni per essere stati complici di tale cattiveria.

Il televoto per l'eliminazione è stato vinto da Samantha e Stefania: Zenga ha dovuto abbandonare il gioco e la sua amata Rosi. Entrato nello studio del Gf ha subito confermato che "domani" avrebbe chiamato il padre, Walter Zenga.

In nomination questa settimana: Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò.

Top: lo scherzo del topo

Una scena esilarante che però ha fatto soffrire molto Signorini che ha una fobia nei confronti dei topi. Sui social il video è diventato virale e probabilmente sarà usato per molti meme e gif.

Pupo, che si meriterebbe un Flop, ha commentato con la sua solita ironia: "Ma è un topo o una t*pa?".

Tra il topo in passerella, il topo in casa, francesco, le ratte, renato sono stati i ratti i veri protagonisti di questa edizione pic.twitter.com/5jSItskp0K — mara ?? (@martinberote) February 22, 2021