Gf Vip, top e flop della ventunesima puntata

La nobiltà ha abbandonato la casa del Gf Vip, il televoto non ha salvato la Contessa De Blanck che è stata eliminata poco prima della grande rivelazione sulla durata del programma. Alfonso Signorini ha infatti finalmente svelato che il Gf finirà a febbraio 2021 e non a dicembre. Le reazioni dei vipponi sono state abbastanza forti (Zorzi si è dovuto stendere per un mancamento) alcuni hanno pianto e altri hanno iniziato a pensare ai parenti fuori.

Questa ventunesima puntata è stata ricca di emozioni, sono stati molti i videomessaggi e le sorprese per i coinquilini più famosi d'Italia: Patrizia De Blanck ha visto nuovamente la figlia, Enock ha ascoltato le parole di Balotelli, Oppini ha rivisto il padre e ha capito quanto gli manchi avere un vero rapporto con lui... Una serata molto impegnativa per i vip che probabilmente questa notte non faranno sogni felici.

I nominati sono: Dayane, Selvaggia, Francesco, Rosalinda, Enock, Andrea ed Elisabetta. E causa di una nominato Signorini ha scatenato un confronto, educato ma acceso, tra Elisabetta e Giulia Salemi.

Top: Franceska Pepe

Dopo l'annuncio della fine del Gf a febbraio e l'evidente preoccupazione dei concorrenti. Alfonso in studio chiede agli eliminati come avrebbero reagito loro e Franceska con la sua lingua biforcuta non ha risparmia nessuno, come sempre. E così alla domanda "Tu saresti rimasta nella casa?" ha risposto "No, però sarà un piacere vederli decomporsi". Che dire, o si ama o si odia.