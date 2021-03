Isola dei Famosi: top e flop della quarta puntata

Un nuovo concorrente, Andrea Cerioli, e un nuovo eliminato, Brando Giorgi che a differenza degli altri due eliminati, il Visconte e Akash Kumar, ha deciso di rimanere sull'Isola dei Parassiti con Fariba e Ubaldo.

Una lite tra Gilles Rocca e Daniela Martani ha scosso la diretta, i toni si sono accesi e Martani si è anche commossa. A scatenare le incomprensioni le dichiarazioni della naufraga che ha ammesso di essere rimasta male per alcuni atteggiamenti "aggressivi" del vincitore di Ballando con le stelle. In particolare Martani, in diretta ha spiegato: "Non mi è piaciuto il modo in cui ho parlato con lui, perché ha dei modi aggressivi e io ho subito in famiglia, quindi mi fa male rivivere queste cose, tutto qui ci sono rimasta male". Rocca però si è subito difeso, ma l'accostamento della sua persona all'essere violento lo ha turbato molto tanto da "minacciare" di andare via.

I Rafinados sono riusciti a vincere la prova immunità, anche se hanno perso sia la prova ricompensa che abilità e così non hanno potuto mangiare pasta e polpette ma hanno mandato in nomination Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma.

Awed è stato protagonista insieme a Miryea Stabile di un momento carino ma toccante, lo Youtuber ha messo gli occhi sulla bella "Pupa" che al momento non sembra corrispondere, anzi, si è commossa quando le sono state ricordare alcune gaffe nel programma "La pupa e il secchio e Viceversa": "A scuola per un perido ho avuto anche l'insegnante di sostegno, è una storia lunga. Devo affrontare questa cosa, ma non ce la faccio".

Ultima grande novità è l'abbattimento del muro che separa i due gruppi, a deciderlo il mondo dei social che ha risposto ad un sondaggio.

I top e flop di questa serata

Top: Ilary Blasi e gli "uccelli roditori"

Parlando della passione per le ossa e la morte di Drusilla Gucci, la naufraga ha detto che nella sua collezione mancano le ossa di uccelli e roditori. Ilary Blasi però aveva capito male: "Uccello roditore? Ma esiste? Ma come?". Drusilla però ha poi spiegato che aveva detto "uccelli e roditori" e così il momento di panico zoologico è stato superato.