Gf Vip, top e flop della ventunesima puntata

L'ingresso in casa di Cristiano Malgioglio, Enock eliminato e la parolaccia in diretta di Patrizia De Blanck

In questa ventiduesima puntata del Gf Vip c'è chi se n'è andato e chi è entrato. A portare una boccata d'aria fresca ci ha pensato Cristiano Malgioglio che da questa sera sarà un nuovo concorrente del Gf (anche se gli altri inquilini non lo sanno), mentre Enock tornerà a casa dalla fidanzata e dalla famiglia.

Gli scontri non sono mancati, ma anche i momenti di dolcezza e spensieratezza. Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci hanno litigato di nuovo sul tema vacanze sarde ma senza la classe di Audrey Hepburn (protagonista del film Vacanze romane ndr). Al televoto Tommaso, Giulia, Elisabetta, Pierpaolo, Dayane e Stefania. Chi uscirà venerdì?

Due scivoloni hanno contraddistinto la puntata: la battuta di Pupo e l'offesa della Contessa.

Ma ecco i top e flop di questa serata

Top: Malgioglio

La regina è tornata nella casa del Grande Fratello Vip. I vip in estasi e anche il pubblico da casa, finalmente una boccata d'aria fresca per la casa del Gf. Malgioglio speriamo che spalanchi le finestre e faccia respirare a tutti un po' di ossigeno. Basta litigi no sense e oggetti rotti e sì a risa, divertimento e dibattiti costruttivi. Con il paroliere il divertimento è assicurato.