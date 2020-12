Gf Vip, top e flop della ventitreesima puntata

Una serata da dimenticare per Signorini due concorrenti hanno deciso di abbandonare la casa del Gf Vip. I vipponi hanno potuto scegliere se rimanere o meno a seguito della comunicazione dalla produzione del prolungamento del programma.

Oppini ha deciso di lasciare già questa sera, mentre Elisabetta Gregoraci ha preferito rimandare al 7 dicembre, per avere la possibilità di chiarire e salutare Pretelli. Anche Dayane Mello aveva deciso di abbandonare il gioco per tornare dalla figlia, ma dopo aver parlato con la madre di Stefano Sala - padre di sua figlia Sofia - ha deciso di restare. Mello è stata anche la più votata: il televoto infatti non ha indicato chi avrebbe dovuto lasciare la casa, ma il preferito degli italiani.

Tra le novità anche l'ingresso di Urtis in via definitiva nel Gf Vip e lo spettacolo del 31 dicembre 2020.

I nominati sono Pierpaolo, Rosalinda, Selvaggia e Stefania.

Top: Giulia Salemi

In realtà dipende tutto dai gusti ma questa sera Giulia Salemi si merita un "Top" per il suo abbigliamento e la sua acconciatura: era perfetta per la Famiglia Addams. Giulia Morticia Salemi è stata una delle protagoniste della puntata anche se di nuovo per la questione Flavio Briatore-Sardegna.