Gf Vip, top e flop della trentunesima puntata

Una puntata movimentata e non poteva che essere così la prima diretta del Gf Vip nel 2021. Dalle discussioni tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, alla rivelazione di Maria Teresa Ruta passando per il rimprovero a Pretelli da parte della madre.

Protagonisti idiscussi della serata sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo, Dayane Mello e Antonella Elia. L'opinionista, con il suo ingresso nella casa del Gf, ha portato una bella carica esplosiva alla puntata da poco iniziata.

Giacomo Urtis è stato eliminato al televoto, poco prima aveva incontrato i genitori e parlato della sua omosessualità. Zelletta ha scoperto che la fidanzata ha diffidato il Gf e Zenga ha parlato del rapporto con il padre.

I concorrenti che rischiano l'eliminazione nella prossima puntata sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Dayane Mello, Andrea Zenga, Tommaso Zorzi, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Sarà fuoco aperto.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Stefania, Samantha, Maria Teresa, Tommaso, Dayane, Giulia, Rosalinda, Andrea Zenga, Mario. #GFVIP pic.twitter.com/N9t8oHeAo4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2021

I momenti migliori e peggiori della serata

Top: le avances regali a Maria Teresa Ruta

"C'era questa serata di gala, ha scelto me... cioè mi hanno portata lì, ero seduta accanto a lui, abbiamo chiacchierato tutta la sera, c'era da fare il primo ballo, lui ha chiesto a me di ballare. Avevo un abito bellissimo, devo dire, quella sera e facevo la mia bella figura. Poi siamo andati in un night e poi abbiamo chiacchierato tanto e mi ha chiesto se mi volevo fermare o se la macchina doveva riportarmi a Milano, ho detto che se la macchina mi portava a Milano era meglio perché ero una donna sposata" ha raccontato Maria Teresa Ruta.