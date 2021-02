Gf Vip, top e flop della trentasettesima puntata

Una puntata molto delicata e dai toni, almeno inizialmente, moderati. Alfonso Signorini ha parlato del dolore e dell'amore di Dayane Mello verso il fratello Lucas morto prematuramente in un incidente stradale: "E' qualcosa di stridente con un programma come il nostro, abituato a darvi risate e leggerezza. Ma Dayane ha fatto una scelta, quella di restare nella casa del Grande Fratello. Ognuno di noi reagisce al dolore a modo suo e nessuno può permettersi di giudicare". La modella ha ricevuto alcune sorprese tra cui la visita degli ex concorrenti, della ex suocera e il videomessaggio della figlia.

Dopo il blocco dedicato, giustamente, a Dayane il programma è andato avanti confessioni d'amore, romantiche attenzioni tra Rosalinda e Andrea, una sorpresa per Giulia Salemi, per Zelletta e per Samantha De Grenet che ha incontrato il padre.

Il televonoto ha visto Maria Teresa Ruta vincitrice e Samantha De Grenet perdere, essendo la meno votata, ma non eliminata: Samantha è stata nominata prima al televoto. Dopo le nomination sono finite al televoto anche Alda d’Eusanio e Giulia Salemi, ma la seconda è stata salvata dai finalisti, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli.

Top: Zelletta e il padre

Andrea non è mai riuscito a dire a suo padre "ti voglio bene", ma questa sera ha potuto farlo: il Gf gli ha regalato un incontro a cuore aperto con il papà Nel giardino i due si sono parlati e il padre ha speso parole dolci e piene d'affetto per il figlio. Zelletta commosso ha risposto con altrettanto amore. Spiega di essere cresciuto in questo modo, per lui il bene era qualcosa scontato e non era necessario esprimerlo, ma il momento per recuperare è arrivato.

Top: la nuova storia d'amore del Gf

Andrea Zenga sembra ogni giorno più interessato e vicino a Rosalinda che sembra in parte ricambiarlo. Lei gli ha anche scritto un biglietto - che gli ha fatto trovare sotto il cuscino - in cui esprimeva la stima nei suoi confronti. Zorzi e Dayane, in bagno, hanno trovato una bozza del biglietto e quindi il messaggio che doveva essere "segreto" in realtà è finito sulla bocca di tutti. Rosalinda ha affermato di averlo scritto perché essendo entrambi timidi talvolta hanno difficoltà a comunicare.

Top: Giulia Salemi e la sorella ritrovata

Una 37esima puntata ricca di sorprese, anche per Giulia Salemi. Durante la settimana è stata chiamata dal Gf per creare la sua "linea temporale" e raccontare la sua vita. Durante il racconto l'influencer parla anche di una sorellina che però non vede da anni. Un argomento che la fa soffrire: una ferita aperta per cui si dà molte colpe per non essere stata la sorella che Nausika (questo è il nome della ragazza) si meritava. E durante la serata ha scoperto che la sorella, che ha cercato nel corso di 15 anni, ha finalmente deciso di parlare di lei, rilasciando un'intervista.