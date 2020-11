Gf Vip, top e flop della sedicesima puntata

Una puntata movimentata e divertente, che ha saputo coinvolgere gli spettatori. Tutti i fan della casa più spiata d'Italia si aspettavano un'eliminazione, ma il Gf ha sorpreso tutti con un nuovo televoto aggiungendo però uno dei concorrenti: Andrea Zelletta accusato insieme a Paolo Brosio di aver svelato ai coinquilini della Casa dettagli del gioco che dovevano rimanere segreti. Così i telespettatori avranno tempo fino a lunedì per votare Stefania, Francesco, Maria Teresa, Massimiliano, Paolo o Andrea.

La sorpresa per Tommaso Zorzi ha fatto commuovere e ridere. Lui e la sorella Gaia hanno un bellissimo rapporto e Gaia ha raccontato un aneddoto sull'influencer molto divertente. Una serata ricca d'amore con il videomessaggio per Pierpaolo dal figlio Leonardo e i baci tra Dayane e Adua.

Due nuovi ingressi cambieranno, forse, le dinamiche all'interno della casa: benvenuti Stefano Bettarini e Giulia Salemi, quest'ultima è scivolata mentre doveva tuffarsi in piscina (per vincere un extra per la spesa insieme a Bettarini) a pochi minuti dal suo ingresso provocandosi piccole escoriazioni su ginocchia e piedi.

M vediamo i momenti top e flop di questa sedicesima puntata

Top: Tommaso Zorzi presentatore

Ormai l'influencer rappresenta per Signorini una certezza. Tutto ciò che fa, o quasi, è amato dal pubblico. La sua ironia pungente ma divertente ha conquistato gli spettatori, per questo il direttore di Chi ha deciso di offrirgli il compito di presentatore della Gf Vip Fashion Week. Le donne della casa hanno sfilato una ad una annunciate da Zorzi.