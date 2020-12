Gf Vip, top e flop della ventiquattresima puntata

Una puntata ricca di eventi, sorprese e emozioni. Elisabetta Gregoraci ha lasciato il programma e ha baciato, sulle labbra, Pierpaolo; Zorzi ha rivisto la madre e si è confrontato con Oppini dopo aver confessato il suo amore; l'annuncio di tre nuovi ingressi e le rivelazioni di Maria Teresa Ruta.

Nessuno è stato eliminato, la votazione anche questa volta ha evidenziato il preferito: Rosalinda. E proprio per questa notizia il mondo dei social si è scatenato indicando come non validi i voti in quanto molti sarebbero arrivati dal Brasile.

Sono quattro i concorrenti al televoto: Andrea, Giacomo, Selvaggia e Stefania.

Top: Zorzi

Fare pace con i propri sentimenti è segno di grande maturità e onestà. Essere riuscito ad ammettere il proprio amore per Zorzi lo rende, probabilmente, il concorrente più vero di questa edizione. Tra i suoi alti e bassi e il suo essere esuberante ma fragile ci ha mostrato ciò che molti vivono: l'amore non ricambiato. In questo caso poi è ancora più complicato e non perché Zorzi è omosessuale e Oppini eterosessuale, ma perché sono amici. Il loro confronto è stato un momento di alta televisione.

Separati da un muro ma sempre vicini col cuore... nonostante tutto e tutto, resteranno in Casa e fuori... Francesco e Tommaso. #GFVIP pic.twitter.com/MCSeyE05mf — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020