Gf Vip, top e flop della diciassettesima puntata

Una serata tra pianti e grandi emozioni. Il compleanno della Contessa, la squalifica di Bettarini, l'eliminazione di Brosio a seguito del televoto, l'incontro tra Alba Parietti e il figlio Francesco. Una serata in cui hanno avuto un grande ruolo le madri.

Brosio, giunto in studio, ha confidato di non essere entrato in gioco poiché il lungo periodo di degenza all'interno dell'ospedale l'ha provato molto. Ricordiamo che il giornalista era stato inserito tra i concorrenti al televoto a causa di alcuni "spifferi".

Sono due i concorrenti che si sfideranno al televoto fino a venerdì: Massimiliano Morra e Maria Tesera Ruta.

Top: Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è tornata a parlare dell’aggressione che ha subito quando aveva vent’anni. Due ragazzi cercarono di stuprarla lei si difese scalciando. Fu un episodio straziante che la allontanò, e forse la allontana tutt'ora, dagli uomini per circa 4 anni fin quando conobbe Goria. "Ragazze, non potete risolvere una cosa del genere da sole" consigliando a tutte le donne di denunciare e chiedere aiuto. "Io non ho denunciato... sono stata aggredita alle spalle, erano due ragazzi, il dolore che mi hanno fatto è stato enorme. Io non li guardo gli uomini, l'ho già detto, mi interesso solo alle donne, come si truccano, come si vestono, anche qui nella casa, forse anche per quello. Il papà di Guenda e Gianamedeo quando gli ho detto perché non riuscivo ad avere un rapporto mi disse 'facciamo un matrimonio bianco'. Donne non sentitevi in colpa e non mollate".