Gf Vip, top e flop della quattordicesima puntata

Dall'idrante all'ingresso di Brosio, dalla "gatta in calore" al dolce videomessaggio di Giada De Blanck per la mamma

Per una che esce uno che entra. Il televoto ha scelto: è stata Guenda Goria a dover abbandonare la casa del Gf Vip, mentre Paolo Brosio è finalmente riuscito a raggiungere i vipponi dopo aver contratto il covid.

I siparietti comici - e non - non sono mancati e hanno coinvolto Elia, Gregoraci, Pretelli, Goria e la Contessa, anche il popolo del web si è scatenato sull'idrante.

La coppia della casa continua a far parlare di sè e così Elisabetta e Pierpaolo hanno monopolizzato il dibattito per quasi metà della puntata, la showgirl, che era al televoto, era sicura di uscire questa sera ma così non è stato: il pubblico l'ha salvata.

Gli immuni: Enock, Pierpaolo, Tommaso e Stefania. I nominati: Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra.

Il racconto di questa sera tra top e flop

Super flop: l'idrante.

Amedeo Goria questa sera è entrato nella casa del Gf per chiarire le sue affermazioni sulla figlia Guenda (definita bipolare) con lei e l'ex moglie Maria Teresa Ruta. Dopo il chiarimento il giornalista si è confrontato con la Contessa Del Blanck che nella Casa aveva svelato le avances di Goria nei suoi confronti.

Non poteva mancare il commento di Antonella Elia e Pupo, la prima chiede al cantante toscano di svelare il "soprannome" che Goria si è dato, Pupo si è messo a ridere e non ha risposto, così Antonella Elia ha esclamato "ti sei soprannominato l'idrante". Goria, non troppo turbato dalla rivelazione, commenta "in questo periodo potrei essere il sanificatore, potrei sanificare gli ambienti".

Il mondo dei social si è scatenato e ha fortemente criticato il siparietto, "C'è un limite a tutto" così scrive un utente su Twitter.