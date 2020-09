Grande Fratello Vip, top e flop della seconda puntata

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata un po' fiacca, ma grazie alla contessa Patrizia De Blanck, a Zorzi e piccole gaffe le risate non sono mancate. La casa adesso è quasi al completo, quasi perchè Paolo Brosio ancora non è entrato. Signorini, a fine diretta, ha comunicato che Brosio al momento non sta bene e che si trova in ospedale per alcuni accertamenti. Non sono stati forniti altri dettagli, la speranza è che non sia nulla di grave e che possa accedere al programma il prima possibile.

Hanno varcato la porta del GF Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta la figlia Guenda Goria (concorreranno come unico concorrente).

Ecco una selezione dei momenti migliori e peggiori.

Le pantofole pesce e Ma come ti vesti

Un flop che diventa un top. Una risata molto acuta ha accompagnato l'ingresso nella casa di Maria Teresa Ruta e la figlia. Sono state le prime nuove concorrenti di questa seconda puntata e hanno regalato momenti di alto trash (più Maria Teresa che la figlia).

Ma come ti vesti?! il noto programma tv con il mitico Enzo Miccio e l’elegante Carla Gozzi ha fatto capolino questa sera per uno sketch esilarante con protagonisti Tommaso Zorzi (nei panni di Miccio) e Maria Teresa Ruta. A essere giudicata è la valigia della Ruta che conteneva alcune sorprese tra cui un paio di ciabatte a forma di una trota. Zorzi, quando le scova, scoppia a ridere, come dargli torto. L’influencer non ha dubbi: le pantofole devono essere cestinate.

Questa edizione del GFVip a quanto pare ama particolarmente il mare, come dimenticare la Flavia Vento-Sirenetta della prima puntata.