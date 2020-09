Grande Fratello Vip, top e flop della terza puntata

Il pianto di Elisabetta Gregoraci, quello di Guenda Goria, la fine tormentata della storia d'amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e il racconto della vita complicata di Mario Balotelli e Enock. Una terza puntata incentrata sui sentimenti che ha regalato anche alcune sorprese e momenti caldi.

Tommaso Zorzi a inizio diretta ha rassicurato il pubblico e la sua famiglia: "Non mi vergogno a dire quello che ho, ho uno pneumococco, abbiamo sbagliato un primo ciclo di antibiotici, adesso sto sotto paracetamolo, non morirò questa volta". L'influencer, quindi, ha ribadito di stare bene e che il problema persiste poiché c'era stato un errore nella somministrazione dell'antibiotico.

Dopo l'eliminazione di Fausto Leali i concorrenti hanno fatto le loro nomination: il televoto dovrà scegliere tra Matilde Brandi, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate e Francesca Pepe.

La falsa Miss Europa

Serata super flop per Franceska che è stata smascherata in diretta da Signorini. Durante le nomination il conduttore ha chiesto espressamente a Pepe se fosse vero che aveva vinto Miss Europa nel 2016. Lei prima ha confermato, poi con le spalle al muro ha modificato la sua versione "Io ho detto che ho vinto la prima fascia, non è che dobbiamo mettere i punti sulle i". Una vera e propria figuraccia.

