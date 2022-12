Riccardo Fogli bestemmia nel suo primo giorno al GF Vip: il video

Sono bastate poche ore perché il nome di Riccardo Fogli, new entry nella casa del Grande Fratello Vip, diventasse virale non tanto per il suo ingresso nel reality quanto per la bestemmia pronunciata durante una delle sue prime conversazioni con i nuovi compagni di avventura televisiva. Parlando con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, il cantante ha detto: "Però io mangio tre uova e dico por** Madonna ho mangiato tre uova...". La frase non è passata inascoltata agli utenti che subito hanno reso virale il momento ironizzando sulle conseguenze che l'imprecazione così pronunciata potrebbe comportare, considerati i precedenti.

"Vuole seguire le gesta di Silvano" ha scritto chi ha ricordato ciò che successe nella scorsa edizione dell'Isola dei Famosi con Silvano dei Cugini di Campagna che terminò la sua esperienza poco dopo averla iniziata proprio con una bestemmia. Qualcun altro ha fatto riferimento a Stefano Bettarini, anche lui fuori dal reality proprio per lo stesso motivo, o a Marco Predolin che pronunciò la stessa discussa esclamazione.

Ora non resta che aspettare le valutazione degli autori del Grande Fratello e capire se anche stavolta verranno presi seri provvedimenti contro Riccardo Fogli che si aggiungerebbe così al lungo elenco di squalificati per il loro linguaggio inopportuno.

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore?



Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022