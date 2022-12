"Ha lanciato la chitarra e si è rotta in mille pezzi": il retroscena su Riccardo Fogli dopo la squalifica dal GF Vip

Riccardo Fogli è ancora trincerato nel più assoluto silenzio dopo il provvedimento che, a meno di 24 ore dall'ingresso al Grande Fratello Vip, ha sancito la sua squalifica. Non un commento, non un intervento sulla questione da parte del cantante, subito sparito dalle telecamere che poco prima avevano registrato il momento della pronuncia di una bestemmia subito rimbalzata sui social. Del fatto sicuramente se ne parlerà molto durante la diretta del Grande Fratello Vip di sabato 17 dicembre, ma nel frattempo le indiscrezioni sulla reazione dell'ex concorrente circolano in rete, dove si parla di una rabbia sfociata in un gesto di stizza appena saputo della drastica decisione di estrometterlo dal reality poco dopo averlo incluso poco prima.

Riccardo Fogli dopo la squalifica dal GF Vip

Deianira Marzano e Amedeo Venza, noti sui social per essere a conoscenza di qualche retroscena sul mondo televisivo, hanno raccontato a chi chiedeva loro notizie che Fogli non avrebbe preso bene la squalifica e che "arrabbiato ha lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi". Solo indiscrezioni? Chissà. Smentite o conferme sul gesto di stizza non sono pervenute, solo l'amarezza di chi è legato al cantante da un profondo affetto è emersa via social. Come Roby Facchinetti e stessa la moglie di Fogli, Karin Trentini: "Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia! Chi conosce sa! E comunque noi siamo sereni e felici! Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice", il messaggio scritto a corredo di una foto di famiglia.