Gf Vip, Fogli torna sui social dopo la squalifica: "Non è vero che ho rotto la chitarra per la rabbia"

A pochi giorni dalla squalifica al Grande Fratello Vip - avvenuta 24 ore dopo il suo ingresso nella Casa di Cinecittà - Riccardo Fogli rompe il silenzio, tornando a farsi vedere sui social. Il cantante, che è stato espulso per una bestemmia, ha voluto smentire alcune voci circolate sulla sua reazione per il grave provvedimento disciplinare.

Deianira Marzano e Amedeo Venza, noti sui social per essere sempre informati sui più velenosi retroscena del mondo dello spettacolo, hanno raccontato che l'ex Pooh non aveva preso bene la squalifica, tanto che una volta tornato a casa "arrabbiato, ha lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi". Per mettere a tacere certe voci, allora, Fogli si è fatto riprendere proprio con la sua chitarra e prima di dedicare la canzone "Gli angeli hanno i denti bianchi" a sua figlia Michelle - avuta dalla compagna Karin Trentini - ha precisato: "Per essere chiari, la mia chitarra non l'ho sbattuta da nessuna parte e non si è rotta. Un saluto grande al mio chitarrista che me l'ha regalata".

La squalifica

Riccardo Fogli è stato squalificato al Gf Vip per una bestemmia dopo appena 24 ore dal suo ingresso. Questa la frase incriminata, detta mentre parlava con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese: "Però io mangio tre uova e dico por** Madonna ho mangiato tre uova...". Nel video l'imprecazione si sente a malapena, ma non è sfuggita ai social, dove è subito montata la polemica. Per l'ex Pooh, a quel punto, non c'è stato più niente da fare. A difendere a spada tratta il cantante, il suo "fratellone", compagno di mille avventure, Roby Facchinetti: "Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare - ha detto - Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente al Grande Fratello".