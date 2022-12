Riccardo Fogli è stato squalificato dal Gf Vip dopo solo 24 ore

Riccardo Fogli è stato squalificato dal Gf Vip dopo solo un giorno dal suo ingresso nella casa. Una bestemmia ad appena 24 ore dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, è costata all'ex membro die Pooh una squalifica improvvisa. Una permanenza flash quella del cantante 75enne nel reality show condotto da Alfonso Signorini che, quest'anno, ha visto numerosissimi vipponi costretti a dover abbandonare il gioco per comportamenti inadeguati e imperdonabili.

Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli



Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2022

In una delle sue prime conversazioni con i suoi nuovi compagni di avventura, Riccardo si è lasciato scappare una bestemmia che ha subito fatto il giro dei social spingendo la produzione del Gf Vip a dover prendere un provvedimento immediato nei confronti del concorrente che è stato, così, costretto a uscire per sempre dal reality.

La frase che gli è stata fatale? "Però io mangio tre uova e dico por** Madonna ho mangiato tre uova..." detta in un dialogo con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Anche se la bestemmia, dal video in questione, si sente appena, l'hanno notata tutti e, così, per Riccardo Fogli, non c'è stato proprio niente da fare.