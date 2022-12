"Mai sentito bestemmiare": Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli dopo la squalifica dal GF Vip

La squalifica di Riccardo Fogli dal Grande Fratello Vip resta al centro delle discussioni social. La bestemmia pronunciata dal cantante poco dopo il suo ingresso nel reality come concorente ha scatenato le reazioni più disparate tra gli utenti, divisi tra coloro che valutano corretto il drastico provvedimento e quelli che, al contrario, lo considerano eccessivo. Ma oltre alla platea di persone che si sofferma sulla decisione di estromettere Fogli dal gioco per l'imprecazione registrata dai microfoni, c'è anche chi esclude la stessa discussa esclamazione come Roby Facchinetti, cantautore e tastierista che con il collega ha condiviso l'esperienza artistica dei Pooh e gli è sempre stato amico.

Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli

Con un post Instagram, Roby Facchinetti ha difeso Riccardo Fogli accusato di aver pronunciato una bestemmia nella casa del Grande Fratello Vip. "Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal “Grande fratello”, perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al “Grande fratello”. Caro Riccardo sono con te!" ha scritto il musicista a corredo della foto dell'amico. Il suo pensiero è stato raggiunto da migliaia di like e decine di commenti, la maggioranza dei quali si è soffermata, più che sul fatto in questione, sulla precedente discutibile decisione di entrare nella casa dove, nel frattempo, il comunicato della squalifica ha suscitato - anche lì - diverse reazioni.





Riccardo Fogli squalificato, le reazioni dei concorrenti

La produzione del GF Vip ha scelto di informare i concorrenti ancora in gioco con un comunicato ufficiale: "Questa mattina, purtroppo, Riccardo Fogli ha pronunciato un’espressione blasfema e gravemente offensiva. Per questa ragione, ha dovuto abbandonare la Casa" è stata la nota letta nella casa. "Ci dispiace molto" ha commentato Charlie: "Questo ragazzi non è uno scherzo, non possiamo neanche commentarlo, è una comunicazione ufficiale e basta. Se volete sapere di più andate in confessionale in gruppi di quattro o cinque persone e chiedete informazioni. Il Grande Fratello ci ha detto proprio di evitare i commenti".

Edoardo Tavassi ha pensato che si trattasse di uno scherzo della produzione, ma Wilma Goich lo ha zittito: "Smettila, non è uno scherzo" ha detto seria, mentre Daniele Dal Moro ha voluto vedere il lato positivo della questione: "La cosa positiva è che abbiamo i suoi venti euro di budget per la spesa", ha osservato. Dal canto suo, Riccardo Fogli per ora è rimasto in silenzio.

(Di seguito il video del comunicato per i concorrenti)