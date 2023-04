Gf Vip, rissa sfiorata tra due vippone e poi spunta un'indiscrezione su Antonino Spinalbese

Il Grande Fratello Vip 7 è ufficialmente finito, ma il gossip intorno a questa edizione non accenna a finire. Dopo le storie Instagram che mostravano Emanuela Fuin, madre dei fratelli Tavassi, litigare con alcuni presenti in studio si aggiungono altri dettagli che non riguardano la famiglia Tavassi bensì tre personaggi che hanno fatto molto parlare all'interno della casa: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Antonino Spinalbese.

Antonino e Antonella molto vicini durante la finale

A raccontare un dettaglio che potrebbe andare a infastidire Edoardo Donnamaria, fidanzato di Antonella, è una 'donnalisi' che era tra il pubblico durante la finalissima. Su Twitter stanno circolando degli screen di un messaggio in cui questa ragazza racconta di aver visto, mentre era accompagnata per andare al bagno, Antonella e Antonino abbracciarsi.

"Sono una donnalisi delusa, durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3/4 per volta) - si legge in questo messaggio condiviso su Twitter - e dietro le quinte c'era Antonella che abbracciava Antonino! Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo e non merita questo da Antonella, perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà più nessuno per rispetto a lei e lei dovrebbe fare lo stesso". In molti hanno scritto che quanto riportato non è vero e che per far ingelosire Donnamaria ci vuole molto di più. Ma di certo c'è un aspetto: Edoardo non ha potuto prendere parte alla finalissima perché è un concorrente squalificato e quindi non potrà mai sapere cosa è successo, o non è successo, dietro le quinte del Gf Vip.

La lite tra Micol e Antonella

Antonella di nuovo al centro del gossip. Secondo quanto raccontato da Biagio D'Anelli Fiordelisi e Micol Incorvaia avrebbero rischiato di picchiarsi nello studio del reality. "Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spente… Rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata! Ma voi dovete dire a me, il reality è finito? Due donne ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione?", queste le parole usate dall'ex vippone e opinionista.