Gf Vip, Rocco Siffredi manda un video a Lulù: la reazione di Manuel (che lo conosceva già)

Tutti pazzi per Lulù. A restare ammaliato dalla principessa Selassiè - che ha già conquistato Guè Pequeno, oltre ovviamente al suo fidanzato Manuel Bortuzzo - anche Rocco Siffredi. Il re italiano del porno ha insistito per mandarle un videomessaggio all'interno della Casa e ieri sera Alfonso Signorini lo ha accontentato.

"Quando ci sei tu resta incollato alla tv, è un tuo fan sfegatato" le ha fatto sapere il conduttore in diretta, mandando Lulù su di giri. Per lei tutto l'apprezzamento di Rocco: "Penso solo a te, sei la donna che in assoluto mi interessa di più nella Casa. Vera e sincera. Ti auguro di vincere perché te lo meriti". Poi rassicura Bortuzzo: "Tranquillo, è solo stima". Nessuna proposta 'indecente', dunque, ma Manuel ha voluto appurarlo di persona prima della diretta, come ha raccontato Signorini: "Stamattina mi trovo un messaggio di Manuel che mi chiedeva se stasera ci sarebbe stato un messaggio di Rocco per Lulù. Voleva sapere se era porno".

Manuel già conosceva Rocco Siffredi

Tra una risata e l'altra, si è venuto a sapere che Manuel Bortuzzo e Rocco Siffredi si erano già conosciuti: "Mi disse anni fa che se ci fossero in Italia più uomini come me saremo salvi - ha raccontato il nuotatore -. Lo conosco, però Lulù non facciamo nulla di pornografico con lui ok?".